Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1459-й день войны

Минобороны РФ 21 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Сенное, Малая Корчаковка, Кондратовка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три артиллерийских орудия, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Краматорск, Никифоровка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино, Анновка, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял до 370 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юльевка, Камышеваха, Григоровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 115937 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27790 танков и других боевых бронированных машин, 1670 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33400 орудий полевой артиллерии и минометов, 54938 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).