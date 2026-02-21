ВМС КСИР испытали зенитную ракету "Сайяд-3G" в Ормузском проливе

Военно-морские силы "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) в субботу, 21 февраля, провели испытательный пуск корабельного варианта зенитной ракеты "Сайяд-3" в рамках учений в "Умное управление Ормузским проливом", сообщает иранское агентство Mehr.

"Корабельный вариант иранской дальнобойной зенитной ракеты "Сайяд-3G" был успешно запущен и впервые введен в эксплуатацию в ходе военных учений, проведенных Военно-морскими силами КСИР", – говорится в сообщении.

Ракета была выпущена с военного корабля "Шахид Сайяд Ширази".

Зенитная управляемая ракета большой дальности "Сайяд-3", разработанная для комплексов ПВО семейства Bavar-373 и модернизированных систем на базе "Хордад-15", судя по заявлениям КСИР, способна поражать воздушные цели на удалении до 200 км (и более - для версии 3G). Высота поражения: до 30 км. Потенциальными целями являются самолеты, БПЛА, крылатые ракеты противника.