Олимпиада. Лыжный альпинизм. В эстафете победили французы
время публикации: 21 февраля 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 15:14
Победителями в смешанной эстафете (лыжный альпинизм, ски-альпинизм) стали французы.
Олимпийскими чемпионами стали Эмили Харроп и Тибо Ансельм.
На втором месте швейцарцы Марианна Фаттон и Йон Кистлер, на третьем - испанцы Ана Алонсо Родригес и Ориоль Карлона Колль.
В этом виде программы олимпийские медали были разыграны впервые.
