Олимпиада. Лыжный альпинизм. В эстафете победили французы

Победителями в смешанной эстафете (лыжный альпинизм, ски-альпинизм) стали французы.

Олимпийскими чемпионами стали Эмили Харроп и Тибо Ансельм.

На втором месте швейцарцы Марианна Фаттон и Йон Кистлер, на третьем - испанцы Ана Алонсо Родригес и Ориоль Карлона Колль.

В этом виде программы олимпийские медали были разыграны впервые.