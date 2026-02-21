x
21 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Лыжный альпинизм. В эстафете победили французы

Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 21 февраля 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 15:14
Олимпиада. Лыжный альпинизм. В эстафете победили французы
AP Photo/Gabriele Facciotti

Победителями в смешанной эстафете (лыжный альпинизм, ски-альпинизм) стали французы.

Олимпийскими чемпионами стали Эмили Харроп и Тибо Ансельм.

На втором месте швейцарцы Марианна Фаттон и Йон Кистлер, на третьем - испанцы Ана Алонсо Родригес и Ориоль Карлона Колль.

В этом виде программы олимпийские медали были разыграны впервые.

Спорт
