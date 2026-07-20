ХАМАС объявил Халиля аль-Хайю преемником Яхьи Синуара на посту лидера ХАМАСа

Палестинская террористическая организация ХАМАС официально объявила об избрании Халиля аль-Хайи председателем политбюро ХАМАСа, назвав его преемником ликвидированного "архитектора резни 7 октября" Яхьи Синуара.

Напомним, выборы руководства ХАМАСа состоялись в начале мая. Голосование проходило на территории ПА и в палестинской диаспоре.

По результатам голосования Халиль аль-Хайя сохранил пост лидера террористической организации ХАМАС в Газе, хотя давно проживает за пределами сектора.

Халид Машаль переизбран на пост лидера ХАМАСа за рубежом. Захир Джабарин объявлен "лидером ХАМАСа на Западном берегу", сообщает ливанское издание "Аль-Ахбар".

Эти выборы были прелюдией к выборам главы политбюро ХАМАСа. На этот пост претендовали Халиль аль-Хайя и Халид Машаль, в итоге был избран аль-Хайя.