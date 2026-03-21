СМИ: командир КСИР в провинции Восточный Азербайджан ликвидирован
время публикации: 21 марта 2026 г., 16:28 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 17:10
Согласно сообщениям государственных СМИ Ирана, командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Восточный Азербайджан Гадир Азариан убит в результате ударов, нанесенных ВВС США или Израиля.
Эта информация пока не подтверждена.
Отметим, что накануне, 20 марта, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации официального представителя "Корпуса стражей исламской революции" Али Мохаммада Наини.
