СМИ: командир КСИР в провинции Восточный Азербайджан ликвидирован

Согласно сообщениям государственных СМИ Ирана, командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Восточный Азербайджан Гадир Азариан убит в результате ударов, нанесенных ВВС США или Израиля.

Эта информация пока не подтверждена.

Отметим, что накануне, 20 марта, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации официального представителя "Корпуса стражей исламской революции" Али Мохаммада Наини.