Ближний Восток

TankerTrackers: Иран загружает 4 миллиона баррелей нефти на острове Харг

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 16:20
TankerTrackers: Иран загружает 4 миллиона баррелей нефти на острове Харг
По данным мониторинговой компании TankerTrackers, в субботу, 21 марта 2026 года, на главном экспортном терминале Ирана – острове Харг – зафиксирована загрузка двух супертанкеров класса VLCC (Very Large Crude Carrier).

Совокупный объем загружаемой нефти составляет около 4 миллионов баррелей, что оценивается более чем в 400 млн долларов.

Загрузка происходит на фоне заявлений Белого дома о том, что США рассматривают возможность блокады или захвата острова Харг, чтобы заставить Тегеран разблокировать Ормузский пролив.

Ближний Восток
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 марта 2026

Axios: США рассматривают возможность блокады острова Харг
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 марта 2026

Иранские источники: нанесены мощные удары по острову Харг