TankerTrackers: Иран загружает 4 миллиона баррелей нефти на острове Харг

По данным мониторинговой компании TankerTrackers, в субботу, 21 марта 2026 года, на главном экспортном терминале Ирана – острове Харг – зафиксирована загрузка двух супертанкеров класса VLCC (Very Large Crude Carrier).

Совокупный объем загружаемой нефти составляет около 4 миллионов баррелей, что оценивается более чем в 400 млн долларов.

Загрузка происходит на фоне заявлений Белого дома о том, что США рассматривают возможность блокады или захвата острова Харг, чтобы заставить Тегеран разблокировать Ормузский пролив.