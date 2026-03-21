TankerTrackers: Иран загружает 4 миллиона баррелей нефти на острове Харг
время публикации: 21 марта 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 16:20
По данным мониторинговой компании TankerTrackers, в субботу, 21 марта 2026 года, на главном экспортном терминале Ирана – острове Харг – зафиксирована загрузка двух супертанкеров класса VLCC (Very Large Crude Carrier).
Совокупный объем загружаемой нефти составляет около 4 миллионов баррелей, что оценивается более чем в 400 млн долларов.
Загрузка происходит на фоне заявлений Белого дома о том, что США рассматривают возможность блокады или захвата острова Харг, чтобы заставить Тегеран разблокировать Ормузский пролив.