Iran International: ликвидирован Азим Эсмаили, замлавы формирования "Басидж"

Азим Эсмаили, заместитель главы формирования "Басидж", был уничтожен в результате удара по высшему руководству сил "Басидж" в центре Тегерана, сообщает Iran International.

Как сообщалось ранее, в результате этого удара был ликвидирован командующий формированием "Басидж" Голамреза Сулеймани

Ранее Азим Эсмаили занимал должность начальника отдела кадров и инспекции в отделении Корпуса стражей исламской революции в Хузестане.