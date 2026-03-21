21 марта 2026
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Iran International: ликвидирован Азим Эсмаили, замлавы формирования "Басидж"

время публикации: 21 марта 2026 г., 10:28 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 10:45
AP Photo/ Vahid Salemi

Азим Эсмаили, заместитель главы формирования "Басидж", был уничтожен в результате удара по высшему руководству сил "Басидж" в центре Тегерана, сообщает Iran International.

Как сообщалось ранее, в результате этого удара был ликвидирован командующий формированием "Басидж" Голамреза Сулеймани

Ранее Азим Эсмаили занимал должность начальника отдела кадров и инспекции в отделении Корпуса стражей исламской революции в Хузестане.

