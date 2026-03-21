Иранские СМИ: США и Израиль атаковали объект по обогащению урана в Натанзе
время публикации: 21 марта 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 11:50
Как сообщило в субботу, 21 марта, информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, объект по обогащению урана в Натанзе, расположенный в центральном Иране, стал целью ударов США и Израиля.
Согласно отчету, первоначальные оценки не выявили утечки радиоактивных веществ.
Объект в Натанзе был одной из главных целей в ходе предыдущей 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне.
