Новая Версия Сайта
21 марта 2026
|
21 марта 2026
|
последняя новость: 11:53
21 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Иранские СМИ: США и Израиль атаковали объект по обогащению урана в Натанзе

Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 11:50
Иранские СМИ: США и Израиль атаковали объект по обогащению урана в Натанзе
Wikipedia.org. Фото: LANCE FIRMS operated by NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS) with funding provided by NASA Headquarters

Как сообщило в субботу, 21 марта, информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, объект по обогащению урана в Натанзе, расположенный в центральном Иране, стал целью ударов США и Израиля.

Согласно отчету, первоначальные оценки не выявили утечки радиоактивных веществ.

Объект в Натанзе был одной из главных целей в ходе предыдущей 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне.

