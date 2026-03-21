21 марта 2026
Ближний Восток

К заявлению семи стран о ситуации в Ормузском проливе присоединились еще 15

Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 21 марта 2026 г., 15:32 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 15:44
AP

К заявлению семи стран – Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады – о ситуации в Ормузском проливе, присоединились Южная Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва, ОАЭ и Австралия. Это, по мнению СМИ, свидетельствует о редком уровне международной консолидации.

Они "самым решительным образом" осудили недавние иранские атаки на безоружные коммерческие суда в Персидском заливе, удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.

В заявлении говорится, что Тегеран должен немедленно прекратить угрозы, минирование, удары дронами и ракетами, а также любые попытки блокировать коммерческое судоходство через пролив. Авторы документа подчеркивают, что свобода судоходства является фундаментальным принципом международного права, и называют вмешательство в международные перевозки и нарушение глобальных цепочек поставок энергоносителей угрозой международному миру и безопасности.

