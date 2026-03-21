x
21 марта 2026
|
последняя новость: 18:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 марта 2026
|
21 марта 2026
|
последняя новость: 18:00
21 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Axios: ЦРУ и "Мосад" ищут следы Моджтабы Хаменеи

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 16:50 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 17:22
Axios: ЦРУ и "Мосад" ищут следы Моджтабы Хаменеи
Wikipedia.org/Tasnim News Agency

ЦРУ, "Мосад" и другие структуры работают над поиском признаков местонахождения Моджтабы Хаменеи, который не появляется на публике с тех пор, как был объявлен новым верховным лидером Ирана после ликвидации его отца, сообщает сайт Axios.

Спецслужбы ожидали от Хаменеи видеообращения к празднику Навруз, как это традиционно делал его отец, однако в итоге было опубликовано только письменное заявление.

"У нас нет доказательств того, что именно он на самом деле отдает приказы", – цитирует издание высокопоставленного израильского чиновника. В то же время представитель США описывает ситуацию как "более чем странную".

"Мы не думаем, что иранцы пошли бы на все эти хлопоты, чтобы выбрать покойника верховным лидером, но в то же время у нас нет доказательств того, что он действительно стоит у руля", – добавляет американский чиновник.

Представитель США также сообщил Axios, что ЦРУ работает над проверкой того, являются ли фотографии Хаменеи, опубликованные вместе с посланием, недавними, и отмечает, что, в отличие от верховного лидера президент Ирана Масуд Пезешкиан выпустил видеообращение.

"Мы ожидали увидеть и Моджтабу. Он не воспользовался этой возможностью и пренебрег традицией, – говорит чиновник. – Это серьезный сигнал".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
