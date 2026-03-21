Пезешкиан: у Тегерана нет намерения вступать в конфликт с арабскими странами

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал пост в соцсети X, адресованный арабским странам.

Он заявил, что у Тегерана нет намерения вступать с арабскими государствами в конфликт.

"Исламские страны и наши дорогие соседи, вы – наши братья, и у нас нет ни малейшего намерения враждовать с вами. Единственный, кто выигрывает от наших разногласий, – это Израиль", – заявил Пезешкиан.

Напомним, что с начала войны Иран неоднократно атаковал объекты в ОАЭ, Кувейте, Омане, Бахрейне и других странах.

7 марта Пезешкиан уже заявлял, что Иран не будет наносить удары по соседним странам, если с их территории не будут осуществляться атаки на Исламскую республику. По его словам, временный совет руководства Ирана утвердил эту политику, стремясь избежать ударов по соседним государствам.