x
21 марта 2026
|
последняя новость: 11:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пезешкиан: у Тегерана нет намерения вступать в конфликт с арабскими странами

Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 10:54
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал пост в соцсети X, адресованный арабским странам.

Он заявил, что у Тегерана нет намерения вступать с арабскими государствами в конфликт.

"Исламские страны и наши дорогие соседи, вы – наши братья, и у нас нет ни малейшего намерения враждовать с вами. Единственный, кто выигрывает от наших разногласий, – это Израиль", – заявил Пезешкиан.

Напомним, что с начала войны Иран неоднократно атаковал объекты в ОАЭ, Кувейте, Омане, Бахрейне и других странах.

7 марта Пезешкиан уже заявлял, что Иран не будет наносить удары по соседним странам, если с их территории не будут осуществляться атаки на Исламскую республику. По его словам, временный совет руководства Ирана утвердил эту политику, стремясь избежать ударов по соседним государствам.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
