Пакистан готов предоставить Саудовской Аравии свое ядерное оружие

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что оборонительное соглашение между этой страной и Саудовской Аравией предусматривает предоставление арабскому королевству пакистанского "ядерного зонтика".

"Наш потенциал, безусловно, может быть задействован в рамках данного соглашения", – сказал он, подчеркнув, что договор является оборонительным и не направлен против какой-либо страны. По его словам, на возможные атаки на одну из стран будет дан совместный ответ.

Асиф не исключил, что к договору присоединятся и другие страны: "Я не могу сказать ничего определенного, но должен отметить, что двери открыты". Он также заявил, что совместная защита своих территорий и народов – приоритетное право мусульманских государств.

Напомним, что несколько дней назад наследник престола Саудовской Аравии принц Мухуммад бин Салман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам прошедших в Эр-Рияде переговоров подписали Соглашение о совместной стратегической обороне.

Как сообщается, договор направлен на укрепление безопасности двух стран, обеспечение безопасности и мира в регионе и в мире. Любое нападение на одну из сторон будет рассматриваться как нападение на оба государства.