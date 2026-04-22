Ливан потребует продления перемирия с Израилем минимум еще на месяц
время публикации: 22 апреля 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 16:22
Ливанская сторона намерена добиваться продления перемирия с Израилем как минимум на месяц, сообщает CNN со ссылкой на политический источник.
В четверг, 22 апреля, в Белом доме состоится второй раунд переговоров между послами Ливана и Израиля в Вашингтоне. Президент Ливана Жозеф Аун призвал к полному прекращению израильской агрессии и заявил, что приоритетом переговоров является вывод израильских войск и начало восстановления страны.
