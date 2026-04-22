Ливан потребует продления перемирия с Израилем минимум еще на месяц

Ливанская сторона намерена добиваться продления перемирия с Израилем как минимум на месяц, сообщает CNN со ссылкой на политический источник.

В четверг, 22 апреля, в Белом доме состоится второй раунд переговоров между послами Ливана и Израиля в Вашингтоне. Президент Ливана Жозеф Аун призвал к полному прекращению израильской агрессии и заявил, что приоритетом переговоров является вывод израильских войск и начало восстановления страны.