Ближний Восток

Две недели блокады интернета в Иране, глава КСИР угрожает США и Израилю

Иран
КСИР
Оппозиция
время публикации: 22 января 2026 г., 12:07 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 12:14
Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Мохаммад Пакпур и президент Ирана Масуд Пезешкиан
AP Photo/Vahid Salemi

Группа NetBlocks, занимающаяся мониторингом интернета, выступила с заявлением, приуроченным к истечению двух недель отключения Ирана от всемирной сети. Это сыграло важную роль в подавлении протестов в Иране.

"Лишив иранцев голоса при помощи цифрового блэкаута, власти организовали одну из самых смертоносных расправ с манифестантами в современной истории. В то время, как люди вышли на улицы, Иран был отрезан от внешнего мира", – говорится в нем.

Тем временем, командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Мохаммад Пакпур пополнил число представителей иранского руководства, выступившего с предупреждениями в адрес Израиля и США в связи с возможным военным ударом.

"Мы готовы к действиям. Нашим врагам, в первую очередь сионистам и США, надо извлечь уроки из прошлого, из того, что произошло в 12-дневную войну. Иначе их судьба будет еще более болезненной. Мы готовы лучше, чем когда-либо, с пальцем на спусковом крючке, и ждем приказа верховного лидера", – сообщил он.

