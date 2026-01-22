x
22 января 2026
22 января 2026
22 января 2026
22 января 2026
Мир

Трамп: "Одной угрозы удара хватило, чтобы убийства в Иране прекратились"

время публикации: 22 января 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 10:43
Трамп: "Одной угрозы удара хватило, чтобы убийства в Иране прекратились"
Chaim Goldberg/Flash90

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что военной операции в Иране можно будет избежать. По его словам, одной угрозы такого удара оказалось достаточно, чтобы прекратить убийства манифестантов.

"Люди спрашивают у меня, было ли это прелюдией к другим действиям. Мы надеемся, что других действий не будет. Они расстреливали людей на улицах. Для меня это было серьезно. Они собирались повестить 837 человек, в основном молодежи. Я сказал им: так нельзя", – сказал президент.

Он также призвал иранские власти отказаться от попыток стать обладателями ядерного оружия, пригрозив новой операцией. "Мы проверим, как обстоит дело сейчас. Но они не могут получить ядерное оружие. Они должны прекратить ядерные разработки", – сказал Трамп.

Согласно поступающим из Ирана сообщениям, уровень насилия против манифестантов пошел на спад в связи с тем, что нынешняя вспышка оппозиционных выступлений в общем и целом подавлена. Напомним, что Трамп призывал манифестантов выходить на улицы, говоря, что "помощь в пути".

