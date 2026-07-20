Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о немедленном введении морской блокады Саудовской Аравии. Как заявил представитель военного крыла хуситов Яхья Сари, "этот шаг является ответом на действия Эр-Рияда, блокирующего подконтрольные хуситам районы Йемена".

"Мы объявляем морскую блокаду преступного саудовского противника, руководствуясь принципом "око за око". Решение вступает в силу немедленно с момента публикации этого заявления", – сказано в официальном заявлении Сари.

Кроме того, движение "Ансар Аллах" объявило всеобщую мобилизацию. "Мы призываем сынов нашего великого народа продолжать всеобщую мобилизацию, откликнуться на всеобщий призыв к оружию, сохранять полную готовность к любым сценариям и развитию событий, а также поддержать фронты новыми бойцами", – говорится в заявлении.

"Любое безрассудство, на которое пойдет безрассудный саудовский противник, развязав всеобъемлющую эскалацию, мы встретим еще более всеобъемлющей и жесткой эскалацией", – подчеркивают хуситы.