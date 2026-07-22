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Ближний Восток

Иранские СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких провинциях страны

Война с Ираном
время публикации: 22 июля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 14:49
Иранские СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких провинциях страны
AP Photo

Утром и днем 22 июля сообщения о взрывах поступали из нескольких районов Ирана. Государственное агентство IRNA сообщило о взрывах в провинциях Бушер, Восточный Азербайджан, Хамадан, Хормозган, Илам, Хузестан, а также Систан и Белуджистан.

По данным иранских СМИ, звуки нескольких взрывов были слышны в портовом городе Махшехр и в районе Бехбахана в провинции Хузестан. Агентство Tasnim сообщало, что Бехбахан подвергся двум атакам. Взрывы также фиксировались возле Тебриза, Бендер-Аббаса и других городов на юге и северо-западе страны.

Иранские источники сообщили и об ударе по острову Ларак в Ормузском проливе. Независимого подтверждения характера пораженной цели и масштабов разрушений пока нет.

В провинции Бушер местные власти подтвердили удары по нескольким объектам. Точных данных о жертвах к моменту публикации не поступало.

Американское командование пока не представило полного списка целей, пораженных в ходе последних ударов.

Отметим, что армия США и КСИР обмениваются ударами не только в ночное, но и в дневное время. Хотя ночью американцы обычны атакуют интенсивнее.

Ближний Восток
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