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Ближний Восток

Силы ПВО Иордании перехватили четыре иранские ракеты

Война с Ираном
Иордания
время публикации: 22 июля 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 13:40
Силы ПВО Иордании перехватили четыре иранские ракеты
Yonatan Sindel/Flash90

Вооруженные силы Иордании сообщили, что утром 22 июля системы ПВО обнаружили шесть ракет, запущенных с территории Ирана в направлении королевства.

Четыре ракеты были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство Иордании. Еще две упали и взорвались в отдаленных необитаемых районах. Пострадавших и материального ущерба нет. Военные саперы направлены к местам падения ракет и обломков перехватчиков.

В первоначальном сообщении некоторых израильских СМИ говорилось о четырех иранских беспилотниках, однако официальное заявление иорданской армии касается именно шести ракет. Иран в последние дни неоднократно атаковал территорию Иордании, где размещены американские военные объекты.

Во время перехватов в восточных районах Израиля, около границы с Иорданией, были слышны взрывы.

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