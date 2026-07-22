Силы ПВО Иордании перехватили четыре иранские ракеты

Вооруженные силы Иордании сообщили, что утром 22 июля системы ПВО обнаружили шесть ракет, запущенных с территории Ирана в направлении королевства.

Четыре ракеты были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство Иордании. Еще две упали и взорвались в отдаленных необитаемых районах. Пострадавших и материального ущерба нет. Военные саперы направлены к местам падения ракет и обломков перехватчиков.

В первоначальном сообщении некоторых израильских СМИ говорилось о четырех иранских беспилотниках, однако официальное заявление иорданской армии касается именно шести ракет. Иран в последние дни неоднократно атаковал территорию Иордании, где размещены американские военные объекты.

Во время перехватов в восточных районах Израиля, около границы с Иорданией, были слышны взрывы.