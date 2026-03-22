22 марта 2026
Ближний Восток

Министр энергетики Ирана: электрическому и водному хозяйству нанесен значительный ущерб

время публикации: 22 марта 2026 г., 12:30 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 12:35
Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади заявил, что в ходе нынешнего военного конфликта США и Израиль нанесли значительный ущерб электрическому и водному хозяйству Исламской республики.

"Жизненно важная водная и электрическая инфраструктура тяжело пострадала в результате террористических атак, в том числе – кибератак, со стороны США и сионистского режима. Атакованы десятки объектов водоснабжения и очистки, часть инфраструктуры уничтожена", – сказал он.

Отметим: вечером 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в течение 48 часов не обеспечит "полное открытие" Ормузского пролива. Это одно из самых жестких публичных заявлений американского президента с начала нынешней войны против режима аятолл в Иране.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 марта 2026

Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив