22 марта 2026
Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 22 марта 2026 г., 01:48 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 01:55
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в течение 48 часов не обеспечит "полное открытие" Ормузского пролива "без угроз". Соответствующий пост Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

"Если Иран не ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЕТ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 ЧАСОВ с этого самого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их электростанции, начиная с самой крупной", – написал Трамп.

Это одно из самых жестких публичных заявлений американского президента с начала нынешней войны против режима аятолл в Иране.

