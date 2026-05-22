Советник президента ОАЭ: ядерная программа Ирана – главная проблема

Советник президента ОАЭ Мухаммада бин Заида Анвар Гаргаш заявил, что иранская ядерная программа стала для Эмиратов главным предметом обеспокоенности.

"В прошлом ядерная программа была для нас второй или третьей проблемой по важности – теперь она первая", – сказал Гаргаш.

По его словам, последние события показали, что Иран "способен использовать любое оружие, которое есть у него в руках".

В ходе текущих переговоров Иран добивается всеобъемлющего прекращения боевых действий, гарантий, что не будет новых атак, снятия ограничений на экспорт нефти и разморозки активов. В свою очередь, Вашингтон настаивает на обсуждении ядерной программы Ирана как центрального условия урегулирования.