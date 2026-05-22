Коровы узнают знакомое человеческое лицо

Исследование, опубликованное журнале PLOS One, показало, что коровы способны различать знакомых и незнакомых людей по лицам, а также сопоставлять человеческий голос с изображением человека.

Ученые изучали поведение 32 коров породы Прим-Гольштейн, чтобы выяснить, насколько хорошо животные распознают людей. Коровам показывали беззвучные видеозаписи знакомых и незнакомых мужчин и фиксировали, сколько времени животные смотрели на экран. Затем исследователи добавили звук: одновременно с видео воспроизводился голос одного из мужчин, произносившего одинаковую фразу. Кроме того, ученые измеряли частоту сердечных сокращений животных, чтобы определить возможную эмоциональную реакцию.

Результаты показали, что коровы дольше рассматривали незнакомые лица, что свидетельствует о способности отличать знакомых людей от чужих. Когда к видео добавляли звук, животные уделяли больше внимания тем роликам, где голос совпадал с лицом человека на экране. Это указывает на то, что коровы способны связывать визуальную и звуковую информацию, распознавая человека одновременно по лицу и голосу.

При этом изменения сердечного ритма не показали выраженной эмоциональной реакции ни на знакомых, ни на незнакомых людей. Авторы отмечают, что видеозаписи и аудио не могут полностью заменить живое взаимодействие, однако результаты все же подтверждают, что коровы обладают более сложными когнитивными способностями, чем считалось ранее. По мнению исследователей, дальнейшее изучение того, как коровы взаимодействуют с конкретными людьми, поможет лучше понять особенности поведения этих животных и улучшить условия их содержания и благополучия.