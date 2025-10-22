x
22 октября 2025
|
последняя новость: 14:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 14:36
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран присоединился к конвенции о борьбе с финансированием террора

Иран
Террористы
время публикации: 22 октября 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 14:35
Иран присоединился к конвенции о борьбе с финансированием террора
AP Photo/Angelina Katsanis

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан ратифицировал принятый парламентом закон о присоединении Ирана к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Соответствующее письмо было направлено в судебные инстанции, министерствам иностранных и внутренних дел, разведки, юстиции, экономики и Центробанку. Отметим, что закон был принят парламентом еще в 2018 году, после чего в него были внесены поправки Советом по целесообразности.

В итоговом законе подчеркивается, что Конституция, законодательство Ирана и действующие в Исламской республике нормативные акты превалируют над конвенцией. Это значительно ограничивает ее действие. Следует также напомнить, что Иран – один из главных спонсоров террора в мире.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook