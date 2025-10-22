Иран присоединился к конвенции о борьбе с финансированием террора

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан ратифицировал принятый парламентом закон о присоединении Ирана к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Соответствующее письмо было направлено в судебные инстанции, министерствам иностранных и внутренних дел, разведки, юстиции, экономики и Центробанку. Отметим, что закон был принят парламентом еще в 2018 году, после чего в него были внесены поправки Советом по целесообразности.

В итоговом законе подчеркивается, что Конституция, законодательство Ирана и действующие в Исламской республике нормативные акты превалируют над конвенцией. Это значительно ограничивает ее действие. Следует также напомнить, что Иран – один из главных спонсоров террора в мире.