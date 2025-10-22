На севере Сирии идут бои между силами МВД и французскими джихадистами

Силы безопасности министерства внутренних дел Сирии проводят в округе Харим северо-западной провинции Идлиб операцию против боевиков батальона "аль-Гурабаа", состоящего в основном из граждан Франции и возглавляемом джихадистом французско-сенегальского происхождения, известным как Омар Омсен.

Организация The Syrian Observatoty for Human Rights сообщает, что цель операции – арест лиц, разыскиваемых французским правосудием, а также нейтрализация джихадистской угрозы. Несколько разыскиваемых задержаны, есть потери как среди боевиков, так и среди сотрудников МВД.

SOHR отмечает, что операция – часть более обширной кампании, проводимой в провинции. Ее цель – пресечение деятельности в Сирии иностранных джихадистов. Также сообщается, что президент Ахмад аш-Шараа обещал выдать президенту Франции Эммануэлю Макрону французских боевиков.