Из-за разбившегося в Дубае самолета израильские концерны потеряют десятки миллионов долларов

Авиакатастрофа на авиашоу в Дубае, в которой разбился индийский боевой самолет HAL Tejas A1, стала очевидным ударом для индийской авиационной промышленности.

Армения уже объявила о приостановке переговоров по закупке 12 самолетов HAL Tejas A1 за 1,2 миллиарда долларов. Это должна была быть первая экспортная сделка для HAL Tejas.

Отмена сделки ударит и по израильским оборонным концернам, которые недосчитаются нескольких десятков миллионов долларов.

Напомним, что только в июне 2025 года ВВС Индии получили первый боевой самолет HAL Tejas усовершенствованной модели A1, оснащенный израильской авионикой и боевыми системами.

Самолеты Tejas пришли на смену устаревшим МиГам-21, однако первая модель существенно уступает ведущим мировым образцам. Tehas A1, по оценкам специалистов, является значительным шагом вперед.

Новые Tehas A1 будут оснащены АФАР-радаром и средствами радиоэлектронной борьбы производства "Эльты", новым поколением системы целеуказания на шлеме от "Эльбита", и ракетами "Дерби" с радиолокационным наведением производства "Рафаэля".