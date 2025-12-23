x
23 декабря 2025
|
последняя новость: 11:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 декабря 2025
|
23 декабря 2025
|
последняя новость: 11:55
23 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Глава МИД Турции: "Реализация второго этапа соглашения по Газе стартует в начале 2026 года"

Газа
Турция
Израиль
время публикации: 23 декабря 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 10:36
Глава МИД Турции: "Реализация второго этапа соглашения по Газе стартует в начале 2026 года"
AP Photo /Gregorio Borgia

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что реализация второго этапа плана по урегулированию ситуации в секторе Газы стартует в начале 2026 года. По его словам, приоритетным является создание в секторе палестинского самоуправления.

Заявление было сделано политиком в Дамаске по итогам прошедших несколькими днями ранее во Флориде консультаций с участием высокопоставленных представителей США, Турции, Египта и Катара, выступивших в качестве посредников при урегулировании в Газе.

Второй этап плана предусматривает дальнейший вывод израильских войск, создание временной властной структуры, которая возьмет на себя управление сектором, формирование международных стабилизационных сил и разоружение террористической группировки ХАМАС.

Израиль выступает категорически против какого-либо участия Турции в послевоенном устройстве сектора Газы, включая международные силы. Несколько дней назад Фидан заявил, что жителям сектора необходима турецкая помощь, а израильская сторона – не единственная, имеющая право голоса.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 декабря 2025

Высокопоставленная турецкая делегация обсудит с президентом Сирии курдов и Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 декабря 2025

Виткофф обсудит Газу с высокопоставленными представителями Катара, Египта и Турции