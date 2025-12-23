Глава МИД Турции: "Реализация второго этапа соглашения по Газе стартует в начале 2026 года"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что реализация второго этапа плана по урегулированию ситуации в секторе Газы стартует в начале 2026 года. По его словам, приоритетным является создание в секторе палестинского самоуправления.

Заявление было сделано политиком в Дамаске по итогам прошедших несколькими днями ранее во Флориде консультаций с участием высокопоставленных представителей США, Турции, Египта и Катара, выступивших в качестве посредников при урегулировании в Газе.

Второй этап плана предусматривает дальнейший вывод израильских войск, создание временной властной структуры, которая возьмет на себя управление сектором, формирование международных стабилизационных сил и разоружение террористической группировки ХАМАС.

Израиль выступает категорически против какого-либо участия Турции в послевоенном устройстве сектора Газы, включая международные силы. Несколько дней назад Фидан заявил, что жителям сектора необходима турецкая помощь, а израильская сторона – не единственная, имеющая право голоса.