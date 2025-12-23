x
время публикации: 23 декабря 2025 г., 01:08 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 05:29
В Сирии продолжаются столкновения курдов и друзов с силами режима аш-Шараа
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о столкновениях в Алеппо, на севере Сирии, между силами, связанными с режимом Ахмада аш-Шараа, и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (SDF). По данным SOHR, в ходе боев погибли четыре человека, еще 23 получили ранения.

В сообщениях SOHR отмечается, что вооруженные столкновения происходили в районах Аш-Шейх Максуд и Аль-Ашрафия.

Отдельно сообщается о столкновениях в провинции Ас-Суэйда, на юге Сирии, между силами режима и друзскими вооруженными группами: по информации SOHR, погибли двое бойцов "Национальной гвардии" – структуры, которую связывают с друзским лидером Хикматом аль-Хиджри, выступающим против аш-Шараа.

Ранее SOHR сообщал о боях в западной части Ас-Суэйды (с применением минометов и крупнокалиберных пулеметов) и о раненых среди гражданских.

