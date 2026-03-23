ВВС США атаковали штаб "Аль-Хашд аш-Шааби" к западу от Багдада

Поздно вечером 23 марта ВВС США нанесли удар по по штаб-квартире шиитского проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" (Сил народной мобилизации) в Рамади, к западу от Багдада, сообщают иракские источники.

CENTCOM пока не комментирует эту информацию.

Иракские источники сообщали о взрывах на военных объектах в Эрбиле и Сулеймании, в Иракском Курдистане. Судя по всему, проиранские боевики осуществили атаку с применением беспилотников.