ВВС США атаковали штаб "Аль-Хашд аш-Шааби" к западу от Багдада
время публикации: 23 марта 2026 г., 23:45 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 23:51
Поздно вечером 23 марта ВВС США нанесли удар по по штаб-квартире шиитского проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" (Сил народной мобилизации) в Рамади, к западу от Багдада, сообщают иракские источники.
CENTCOM пока не комментирует эту информацию.
Иракские источники сообщали о взрывах на военных объектах в Эрбиле и Сулеймании, в Иракском Курдистане. Судя по всему, проиранские боевики осуществили атаку с применением беспилотников.