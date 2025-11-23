x
Ближний Восток

Делегация ХАМАСа обсудила с Египтом судьбу террористов, запертых в туннеле в Рафиахе

Газа
Египет
ХАМАС
время публикации: 23 ноября 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 22:18
Делегация ХАМАСа приехала в Египет для обсуждения второго этапа соглашения с Израилем
AP Photo/Nariman El-Mofty

Делегация ХАМАСа встретилась в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом. В делегацию вошли глава зарубежного крыла движения Халид Машаль, лидер движения в секторе Газы Халиль аль-Хайя, ответственный за Западный берег Захер Джабарин.

В сообщении пресс-службы ХАМАСа говорится, что на переговорах обсуждались "вопросы, связанные с соглашением о прекращении огня, общая ситуация в секторе Газы и второй этап соглашения". Представители ХАМАСа "подтвердили приверженность выполнению первого этапа соглашения, подчеркнув важность прекращения нарушений со стороны Израиля, которые угрожают сорвать сделку".

На переговорах также обсуждалась ситуация вокруг боевиков ХАМАСа, оказавшихся запертыми в туннеле в районе Рафиаха. ХАМАС призвал посредников приложить усилия для разрушения "кризиса", подчеркнув, что находящиеся в туннеле боевики по-прежнему не выходят на связь.

Ближний Восток
