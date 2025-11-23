x
23 ноября 2025
23 ноября 2025
Ближний Восток

Минздрав Ливана: не менее 5 убитых и более 28 раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 23 ноября 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 17:58
Минздрав Ливана: не менее 5 убитых и более 28 раненых в результате удара ЦАХАЛа по цели в Бейруте
AP Photo/Bilal Hussein

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара ЦАХАЛа по жилому дому в районе Харет Хрейк, в Дахии, убиты не менее пяти человек. Еще 28 человек ранены.

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что целью атаки был начальник штаба "Хизбаллы", руководивший укреплением и вооружением террористической организации.

По данным СМИ, целью был Хайтам Али Табатбай (Абу Али Табатбай), известный своей деятельностью в Сирии и Йемене. Ранее его уже пытались ликвидировать в Дамаске. В современной военной структуре "Хизбаллы" он считался "номером 2", являясь фактическим начальником штаба организации.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
