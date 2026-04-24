24 апреля 2026
последняя новость: 22:28
24 апреля 2026
|
24 апреля 2026
|
последняя новость: 22:28
Ближний Восток

Виткофф и Кушнер отправятся в Пакистан для участия в переговорах с Аракчи

США
Война с Ираном
Пакистан
время публикации: 24 апреля 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 21:28
Виткофф и Кушнер отправятся в Пакистан для участия в переговорах с Аракчи
AP Photo/Evan Vucci

Специальный посланник Белого дома Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в эти выходные, сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американской администрации.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в настоящее время не планирует присутствовать на переговорах, поскольку спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф также не принимает в них участия.

В то же время информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что визит Аббаса Аракчи в Исламабад не связан с переговорами с Вашингтоном.

Ближний Восток
