24 августа 2025



Ближний Восток

Иран: в пострадавшую при ударе ВВС ЦАХАЛа тюрьму "Эвин" начали возвращать заключенных

Война с Ираном
время публикации: 24 августа 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 12:50
Иран: в пострадавшую при ударе ВВС ЦАХАЛа тюрьму "Эвин" начали возвращать заключенных
Wikipedia.org. Фото: Ehsan Iran

Иранские власти начали возвращать заключенных в тегеранскую тюрьму "Эвин". Тюрьма, ставшая символом репрессий режима аятолл, была атакована израильскими ВВС 23 июня – в предпоследний день 12-дневной войны.

Согласно New York Times, в "Эвин" возвращено около 600 заключенных, многие из которых размещены в темницах, где не обеспечиваются даже минимальные условия содержания. В тюрьму они были доставлены в ручных и ножных кандалах, под палками тюремщиков.

"Согласно собственным инструкциям Ирана, заключенные ни коем случае не должны содержаться в условиях, где не обеспечиваются их базовые потребности – такие как медицинский уход и канализация", – заявил изданию адвокат-правозащитник Саид Дехган.

Напомним, что в этой тюрьме содержатся политические заключенные, а также арестованные иранскими властями иностранцы из западных стран. Последних нередко обвиняют в шпионаже с тем, чтобы впоследствии получить уступки за их выдачу на родину.

Ближний Восток
