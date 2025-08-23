Хуситы заявили, что атаковали "Бен-Гурион", а также цели в Ашкелоне и Яффо

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил ложное заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об ударе по аэропорту "Бен-Гурион" вечером 22 августа. В заявлении говорится, что по цели была выпущена "гиперзвуковая ракета Фалястин-2".

Кроме того, хуситы утверждают, что 22 августа атаковали с помощью двух БПЛА два "жизненно важных объекта" в Ашкелоне и Яффо (Тель-Авиве).

Данные заявления хуситов не соответствуют действительности. Хотя попытки атак действительно были. В 16:12 тревога "Цева адом" прозвучала около границы с сектором Газы, вскоре ЦАХАЛ объявил о перехвате БПЛА, летевшего из Йемена через территорию Египта – никакого ущерба причинено не было. В 20:59 тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена, вскоре ЦАХАЛ сообщил о "попытках перехвата, результаты которых изучаются", затем было подтверждено, что ракета разрушилась в воздухе, поступали сообщения о падениях фрагментов ракеты или противоракет в центре Израиля, сведений об ущербе не было. Никакого ущерба аэропорту "Бен-Гурион" причинено не было, авиасообщение прерывалось на короткий период – это стандартная мера во время отражения воздушной атаки.