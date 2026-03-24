В случае переговоров Иран будет требовать компенсации за причиненный ему ущерб
время публикации: 24 марта 2026 г., 16:34 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 16:34
Три высокопоставленных источника в Тегеране сообщили агентству Reuters, что Иран существенно ужесточил свою переговорную позицию, во многом под влиянием Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Источники утверждают, что в случае серьезных переговоров с США Иран выдвинет требования, которые с высокой вероятностью окажутся неприемлемыми для Трампа. Тегеран будет требовать гарантий, что в будущем не будут предприниматься против страны военных действий; выплаты компенсаций за причиненный ему ущерб, а также будет настаивать на официальном закреплении за собой контроля над Ормузским проливом.
Кроме того, Тегеран категорически отказывается обсуждать какие-либо ограничения своей ракетной программы.
