24 марта 2026
24 марта 2026
24 марта 2026
последняя новость: 13:18
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Reuters: три израильских чиновника заявили, что Тегеран вряд ли примет требования США

время публикации: 24 марта 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 11:54
Reuters: три израильских чиновника заявили, что Тегеран вряд ли примет требования США
AP Photo/Vahid Salemi

Президент США Дональд Трамп, похоже, полон решимости достичь соглашения с Ираном о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, сообщили агентству Reuters три высокопоставленных израильских чиновника, добавив, что Тегеран вряд ли примет требования США.

По словам официальных лиц, ожидаемые требования США будут включать в себя ограничения на ядерную и баллистическую ракетные программы Ирана.

Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран провели "очень хорошие и продуктивные" переговоры о возможном урегулировании, однако Иран заявил, что никаких переговоров не проводилось.

