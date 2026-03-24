Reuters: три израильских чиновника заявили, что Тегеран вряд ли примет требования США
время публикации: 24 марта 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 11:54
Президент США Дональд Трамп, похоже, полон решимости достичь соглашения с Ираном о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, сообщили агентству Reuters три высокопоставленных израильских чиновника, добавив, что Тегеран вряд ли примет требования США.
По словам официальных лиц, ожидаемые требования США будут включать в себя ограничения на ядерную и баллистическую ракетные программы Ирана.
Накануне Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран провели "очень хорошие и продуктивные" переговоры о возможном урегулировании, однако Иран заявил, что никаких переговоров не проводилось.
