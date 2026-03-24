x
24 марта 2026
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 11:45
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран впервые с начала войны атаковал в Ираке курдских ополченцев

время публикации: 24 марта 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 11:45
Иран впервые с начала войны атаковал в Ираке курдских ополченцев
AP Photo/Salar Salim

Власти Курдского автономного района Ирака обвинили Иран в нанесении ракетного удара по силам курдской самообороны "пешмерга". Жертвами атаки стали шесть человек, 30 получили ранения. Согласно заявлению, по позициям "пешмерга" было выпущено шесть ракет.

По информации курдского новостного агентства Rudaw, за последние три недели действующие в Ираке проиранские боевики по меньшей мере десять раз наносили удары по позициям самообороны. Однако впервые такой удар был нанесен собственно Ираном.

"Мы самым решительным образом осуждаем эту атаку и другие террористические акты против наших сил в Курдистане. Мы напоминаем, что имеем полное право действовать тех, кто совершает агрессию против нашего народа и нашей земли", – говорится в заявлении министерства по делам "пешмерга" курдской администрации.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
