Иран впервые с начала войны атаковал в Ираке курдских ополченцев

Власти Курдского автономного района Ирака обвинили Иран в нанесении ракетного удара по силам курдской самообороны "пешмерга". Жертвами атаки стали шесть человек, 30 получили ранения. Согласно заявлению, по позициям "пешмерга" было выпущено шесть ракет.

По информации курдского новостного агентства Rudaw, за последние три недели действующие в Ираке проиранские боевики по меньшей мере десять раз наносили удары по позициям самообороны. Однако впервые такой удар был нанесен собственно Ираном.

"Мы самым решительным образом осуждаем эту атаку и другие террористические акты против наших сил в Курдистане. Мы напоминаем, что имеем полное право действовать тех, кто совершает агрессию против нашего народа и нашей земли", – говорится в заявлении министерства по делам "пешмерга" курдской администрации.