Wall Street Journal: арабские союзники США намерены вступить в войну с Ираном

Как сообщает издание Wall Street Journal, арабские государства Персидского залива близки к тому, чтобы присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана. Это станет ответом на блокаду Ормузского пролива и иранские удары, нанесшие им значительный экономический ущерб.

Арабские союзники США рассчитывали, что им удастся остаться в стороне от военных действий, но эта политика потерпела крах. Теперь, после интенсивных иранских ударов по энергетической инфраструктуре, принц Мухаммад бин Салман пришел к выводу, что сдерживающий потенциал необходимо восстановить. Согласно источникам, вступление Саудовской Аравии в войну – только вопрос времени.

Объединенные Арабские Эмираты на данном этапе сосредотачиваются на действиях экономического характера. Финансовые институты ОАЭ были для Ирана «линией жизни», позволяя снизить ущерб от западных санкций. Теперь этот канал перекрыт. Иранские компании вытеснены из Эмиратов, закрыта даже Иранская больница.

Отметим, что о предстоящем присоединении Саудовской Аравии и ОАЭ к военным действиям против Ирана СМИ сообщали уже не раз. Нынешняя статья появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о начале переговоров с Ираном. Не исключается, что именно арабские союзники подтолкнули США к диалогу.