x
24 мая 2026
|
последняя новость: 10:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 10:35
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские СМИ: в рамках соглашения США и Израиль обязуются не атаковать Иран и его союзников

США
Иран
Ливан
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 24 мая 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 10:39
Иранские СМИ: в рамках соглашения США и Израиль обязуются не атаковать Иран и его союзников
AP Photo/Vahid Salemi

Связанное с "Корпусом стражей исламской революции" агентство "Тасним" публикует информацию о черновом варианте соглашения о намерениях, обсуждаемого Ираном и США. Агентство подчеркивает, что на данном этапе Иран не согласился ни на какие ограничения ядерной программы.

Заключение соглашения будет означать немедленное прекращение всех военных действий, в том числе, в Ливане. Это касается и действий Израиля, утверждается в публикации.

Меморандум устанавливает период в 30 дней для достижения договоренностей по Ормузскому проливу и в 60 дней – для урегулирования вопроса об иранских ядерных разработках. Согласно публикации, на этот период режим санкций будет отменен, что позволит Ирану беспрепятственно экспортировать энергоносители.

Согласно "Тасним", Иран настаивает на по меньшей мере частичном освобождении средств, замороженных в западных банках. Отмечается, что США стремятся увязать это с вопросом о прекращении ядерных разработок.

Агентство Fars, также связанное с КСИР, утверждает, что черновик содержит двусторонние обязательства о ненападении. США и их союзники обязуются не атаковать Иран и его союзников, а Иран и иранские союзники обязуются не наносить ударов по США и их союзникам.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 мая 2026

Axios раскрывает содержание соглашения США и Ирана о 60-дневном прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2026

NYT: США и Иран близки к соглашению, Тегеран готов отказаться от запасов урана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 мая 2026

Власти Пакистана сообщили о прогрессе на переговорах в Тегеране