Иранские СМИ: в рамках соглашения США и Израиль обязуются не атаковать Иран и его союзников

Связанное с "Корпусом стражей исламской революции" агентство "Тасним" публикует информацию о черновом варианте соглашения о намерениях, обсуждаемого Ираном и США. Агентство подчеркивает, что на данном этапе Иран не согласился ни на какие ограничения ядерной программы.

Заключение соглашения будет означать немедленное прекращение всех военных действий, в том числе, в Ливане. Это касается и действий Израиля, утверждается в публикации.

Меморандум устанавливает период в 30 дней для достижения договоренностей по Ормузскому проливу и в 60 дней – для урегулирования вопроса об иранских ядерных разработках. Согласно публикации, на этот период режим санкций будет отменен, что позволит Ирану беспрепятственно экспортировать энергоносители.

Согласно "Тасним", Иран настаивает на по меньшей мере частичном освобождении средств, замороженных в западных банках. Отмечается, что США стремятся увязать это с вопросом о прекращении ядерных разработок.

Агентство Fars, также связанное с КСИР, утверждает, что черновик содержит двусторонние обязательства о ненападении. США и их союзники обязуются не атаковать Иран и его союзников, а Иран и иранские союзники обязуются не наносить ударов по США и их союзникам.