В Иране казнен "американо-израильский агент"

"Мизан", информационное агентство судебной системы Ирана, сообщает о приведении 24 мая в исполнение смертного приговора, вынесенного Моджтабе Киану, признанному виновным в сотрудничестве со спецслужбами США и Израиля.

Киан был арестован в марте 2026 года, во время военных действий. Он был приговорен к повешению за передачу информации об оборонной промышленности сетям, связанным с врагами. Утверждается, что все юридические процедуры были соблюдены.