После ликвидации начальника штаба "Хизбаллы" Лариджани призвал к прямой конфронтации с Израилем

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал в социальной сети X пост на арабском языке, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью начальника штаба "Хизбаллы" Хайтама Али Табатбая и еще четырех членов группировки. "Ваши желания сбылись", – написал он.

Чиновник обвинил главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу в авантюризме. "Он достиг той точки, когда все приходят к выводу: единственный выход – прямая конфронтация с Израилем", – сообщил Лариджани.

Табатбай, занимавший второе место в иерархии "Хизбаллы", был ветераном и одним из ключевых лидеров группировки. Он вступил в ряды "Партии Аллаха" в 1980-х годах, и с тех пор занимал ряд руководящих должностей, включая должность командира подразделения "Радуан" и руководителя операций "Хизбаллы" в Сирии.

В 2023 году был назначен командиром оперативного отдела "Хизбаллы". Затем, после ликвидации большей части руководства "Хизбаллы", руководил боевыми действиями против Израиля. В 2025 году он стал начальником штаба "Хизбаллы" и руководил процессом восстановления боеспособности организации.

Ливидирован ЦАХАЛом в бейрутском районе Дахия 23 ноября 2025 года.