Трамп отменил визит Кушнера и Виткоффа в Исламабад

Как сообщает Fox News, президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Пакистан спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа для мирных переговоров с Ираном.

"Некоторое время назад я сказал своим людям, когда они уже собирались выезжать: "Нет, вы не полетите туда 18 часов. Все козыри у нас. Они могут позвонить нам в любое время, когда захотят, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы просто сидеть и болтать ни о чем", – цитирует телеканал слова Трампа, сказанные им в ходе телефонного разговора.

Ранее сообщалось, что Виткофф и Кушнер прибудут в Исламабад в субботу, 25 апреля, для переговоров с Ираном после того, как Тегеран инициировал контакты с администрацией Трампа, сообщила пресс-служба Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит заявила, что Иран запросил личные переговоры ("иранцы хотят поговорить лично"). Ливит не уточнила, с кем именно встретятся американские посланники, но, по всей видимости, имела в виду министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, прибывшего в Исламабад накануне.

Между тем, 25 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился в Исламабаде с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Асимом Муниром.

Согласно сообщению из Ирана, Аракчи передал ему официальный ответ Тегерана на пакистанское предложение, сформулированное в рамках переговоров с Соединенными Штатами.