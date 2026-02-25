Гарри и Меган выехали вместе за границу, они прибыли в Иорданию по приглашению ВОЗ

Герцог и герцогиня Сассекские, постоянно проживающие в США отправились в первую с 2024 года совместную зарубежную поездку. По приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса они прибыли в Иорданию.

Как сообщает BBC, в программе – участие в конференции, посвященной оказанию помощи тем, кто в результате конфликтов попал в уязвимое положение. В ее работе принимают представители агентств ООН, дипломатические представители, спонсоры.

Гарри и Меган встретятся и с представителями иорданского руководства, сотрудниками ВОЗ, посетят офисы программ, занимающихся оказанием медицинской и психической помощи, международной организации World Central Kitchen, которая помогает и жителям Газы.

Отметим: Гарри и Меган возвращаются на международную арену в разгар скандала, связанного младшим братом короля Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором. 19 февраля тот был арестован из-за связи с Джеффри Эпштейном. Вечером он покинул полицейский участок, но расследование в отношении него продолжается.