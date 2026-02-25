США перебрасывают на Ближний Восток еще одну эскадрилью F-22

Согласно ресурсу Military Air Tracking Alliance, шесть американских боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor приземлились на британской авиабазе Lakenheath перед переброской на Ближний Восток. Сегодня же остановку там должны совершить еще шесть таких самолетов.

Вечером 24 февраля в Израиле была разрешена к публикации информация, что эскадрилья из таких самолетов уже приземлились на одной из баз ВВС ЦАХАЛа на юге страны.

Израильские обозреватели отмечают, что присутствие американских "малозаметных" истребителей, которые США не поставляют ни одной из стран, не только усиливает систему противовоздушной обороны, но и обеспечивает возможность мощного и немедленного наступательного ответа в случае эскалации на нескольких фронтах.