Правительство Франции назначило нового директора Лувра

Французские власти назначили искусствоведа Кристофа Лерибо новым руководителем парижского Лувра после ухода Лоранс де Кар, пишет EuroNews EuroNews. В Елисейском дворце подчеркнули, что перед 62-летним специалистом стоят ключевые задачи: усилить меры безопасности, обновить инфраструктуру музея и воплотить в жизнь проект "Новое Возрождение", инициированный президентом Франции.

Одной из первых задач Лерибо станет преодоление кризисов, возникших в самом посещаемом музее мира, в том числе после резонансного дневного похищения французской королевской короны в октябре прошлого года. Назначение Лерибо означает, что ему предстоит оставить должность руководителя оперативного отдела Версальского дворца, которую он занимает с 2024 года. Ранее он возглавлял музей Орсе, став его директором после перехода Лоранс де Кар в Лувр.

Предыдущая глава парижского Лувра ушла в отставку спустя несколько месяцев после скандала, связанного с похищением французских королевских драгоценностей. Лоранс де Карс направила прошение об отставке президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Он поддержал ее решение, отметив, что учреждению сейчас необходимы стабильность и новый импульс для реализации масштабных проектов в сфере безопасности и обновления инфраструктуры.

Кража произошла утром 19 октября прошлого года. Злоумышленники проникли в здание через балкон со стороны Сены, воспользовавшись украденным механическим подъемником, закрепленным на автомобиле. По делу задержаны четверо основных подозреваемых. Однако восемь особо ценных украшений общей стоимостью около 88 миллионов евро по-прежнему не возвращены. Среди похищенных ценностей оказалось ожерелье с бриллиантами и изумрудами, которое император Наполеон преподнес своей супруге. Во время побега злоумышленники уронили украшенную бриллиантами корону XIX века, принадлежавшую императрице Евгении. В результате падения она получила повреждения.

В начале месяца музей впервые показал фотографию пострадавшей короны после ограбления, отметив, что она сохранилась почти полностью и подлежит полной реставрации. Через несколько дней после кражи Де Карс признала, что система наружного видеонаблюдения музея была недостаточно эффективной и устаревшей. Единственная камера, контролировавшая участок стены, через который проникли преступники, была направлена в сторону, противоположную балкону, ведущему в Галерею Аполлона, где хранились драгоценности.