Кремлевский пропагандист оштрафован в России за "невыполнение обязанностей иноагента"

Гагаринский районный суд Москвы обязал провластного политолога Сергея Маркова выплатить штраф в размере 35000 рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Марков пришел в суд в футболке с портретом Владимира Путина и надписью "За Россию".

"Я не хочу выступать с политическими лозунгами, но я сторонник Владимира Путина, был его доверенным лицом, поддержал СВО. Не только я был шокирован решением минюста (о признании "иноагентом"). Вы не ехали на автобусе, но вас признали безбилетником. Это как?", – цитирует его "Медуза".

Радио "Свобода" отмечает, что фактически, Маркову вменили в вину то, что он до того, как власти включили его в реестр "иноагентов", сам не попросил о его включении в список. Его адвокат Алексей Молохов заявил, что состав правонарушения Маркова противоречит Конституции и Международному пакту о гражданских и политических правах.

Марков – бывший депутат Государственной думы и постоянный участок пропагандистских телепередач, неизменно отстаивавший позицию властей России. В реестр он попал после того, как принял участие в форуме, на котором президент Азербайджана Ильхам Алиев высказывался в поддержку Украины.