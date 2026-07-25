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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": Египет стремится предотвратить срыв режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом

Газа
Египет
время публикации: 25 июля 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 10:21

Египет работает совместно с США и региональными партнерами над ускорением развертывания Международных сил стабилизации в Газе, пытаясь предотвратить срыв режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом, сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар".

Согласно отчету, ссылающемуся на осведомленные источники, Каир надеется, что международные силы "создадут новую реальность" в сфере безопасности в секторе и одновременно окажут поддержку Национальному комитету по управлению сектором Газы.

В газете отмечается, что недавние обсуждения были сосредоточены на создании «пилотной зоны» в Рафахе, где перемещенных палестинцев разместят в караванах. Это соответствует заявлениям, сделанным ранее в этом месяце чиновниками "совета мира".

Издание также сообщает, что Египет начал строительство новых военных вышек и объектов вблизи своей границы с сектором Газы для поддержки возможного развертывания международных сил.

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