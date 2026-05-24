24 мая 2026
последняя новость: 18:19
Трамп распорядился не торопиться с подписанием сделки с Ираном и сохранении морской блокады

время публикации: 24 мая 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 17:50
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своим представителям на переговорах с Ираном не спешить с заключением соглашения. "Время на нашей стороне. Блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, подтверждено и подписано", – написал он в своей социальной сети Truth Social. По словам Трампа, переговоры "проходят упорядоченно и конструктивно", а обе стороны "должны не торопиться и сделать все правильно – ошибки недопустимы".

В том же сообщении Трамп подверг резкой критике ядерную сделку администрации Обамы, назвав ее "одной из худших в истории страны" и "прямым путем к созданию Ираном ядерного оружия". Нынешние переговоры, по его утверждению, преследуют "прямо противоположную" цель.

Трамп также поблагодарил страны Ближнего Востока за поддержку и предложил Ирану присоединиться к "Соглашениям Авраама", добавив, что отношения Вашингтона и Тегерана "становятся более профессиональными и продуктивными".

