25 ноября 2025
Ближний Восток

"На фоне обострения обстановки": Россия поставила Ирану партию бронеавтомобилей "Спартак"

время публикации: 25 ноября 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 14:36

Иран получил новую партию российских бронеавтомобилей АМН-59095С-15 "Спартак", предназначенных для патрулирования, разведки и транспортировки личного состава в зонах повышенной угрозы, сообщает Первый российский телеканал.

Он цитирует источники в оборонной промышленности, сообщившие, что партия включает не менее 20 единиц бронетехники. Машины были замечены недалеко военной базы в провинции Исфахан, где, очевидно, проходит подготовка их экипажей.

Бронеавтомобиль "Спартак" разработан на базе шасси КамАЗ-4380. Он способен перевозить до десяти человек (включая экипаж) в условиях огневой и минной угрозы и может быть оснащен разными системами вооружения, включая 30-мм гранатомет.

"Предыдущая поставка аналогичных машин была зафиксирована в феврале 2025 года, что свидетельствует о наращивании темпов военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном на фоне обострения геополитической обстановки в регионе", – отмечает канал.

