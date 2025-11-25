x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Ахбар": Трамп поручил принцу Мухаммаду координировать диалог Ирана и США

США
Иран
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
время публикации: 25 ноября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 12:45
"Аль-Ахбар": Трамп поручил принцу Мухаммаду координировать диалог Ирана и США
AP Photo/Evan Vucci

Как пишет ливанская газета "Аль-Ахбар", президент США Дональд Трамп поручил наследнику престола Саудовской Аравии принцу Мухаммаду бин Салману выступить посредником в контактах между США и Ираном. Это касается, в том числе, иранской ядерной программы и международных санкций.

Источники сообщили изданию: принц Салман заявил Трампу, что соглашение с Ираном необходимо для обеспечения стабильности ближневосточного региона. Он также выразил опасение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу попытается сорвать переговорный процесс, инициировав новый раунд военного конфликта с Ираном.

По информации "Аль-Ахбар", после возвращения принца из США саудовская сторона связалась с иранской, предложив в ближайшие 24 часа провести в Париже ирано-саудовские переговоры на высоком уровне, за которыми должна последовать саудовская челночная дипломатия на американо-иранском направлении.

Добавим, что министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи прибудет 26 ноября в Париж на переговоры с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Предметом обсуждения станут иранская ядерная программа, а также возвращение домой граждан Франции, осужденных за шпионаж в пользу Израиля, но выпущенных под залог.

