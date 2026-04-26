В железной клетке: в Сирии предстал перед судом двоюродный брат Асада, генерал госбезопасности

В Дамаске открылся первый открытый судебный процесс, связанный с репрессивной политикой свергнутого сирийского режима. На скамье подсудимых – бывший бригадный генерал Атеф Наджиб, глава контрразведки в провинции Дараа и двоюродный брат Башара Асада.

Ему предъявлены обвинения в преступлениях против сирийского народа, они связаны с кровавым подавлением мирных оппозиционных выступлений в 2011 году, арестами и пытками их участников, в том числе детей. Это стало толчком к началу гражданской войны, продолжавшейся более десятилетия и закончившейся бегством президента Асада в Москву.

Бывший генерал спецслужб был арестован в январе 2025 года. Сегодня он предстал перед судом в полосатой робе, а скамья подсудимых была расположена в железной клетке. Власти подчеркивают, что процесс имеет важное символическое значение.